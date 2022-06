Sony montre le gameplay pour son futur titre PS VR2, Horizon Call of the Mountain

Dévoilé en janvier dernier, Horizon Call of the Mountain va être l’occasion pour les fans de la saga de Guerrilla Games de replonger. Cette fois-ci, ce sera de manière encore plus immersive puisque ce titre est prévu pour le futur casque de réalité virtuelle, PlayStation VR2.

Le State of Play de la nuit dernière permet de voir le gameplay de ce projet spin-off de la saga Horizon de Guerrilla Games. Cette fois-ci, au lieu d’incarner Aloy, Horizon Call of the Mountain a un nouveau protagoniste que vous allez incarner. Il s’agit de de Ryas, un ancien guerrier des Carjas de l’Ombre qui va tenter de se racheter en enquêtant sur une nouvelle menace. Aussi doué qu’Aloy au tir à l’arc et en escalade, Ryas va devoir grimper sur des montagnes tout en affrontant les machines. Comme les Horizon classiques, Horizon Call of the Mountain vous obligera à maîtriser divers outils et armes ou encore à utiliser les matériaux pour améliorer les équipements. Le périple de Ryas le fera rencontrer divers protagonistes y compris Aloy.

En plus de la campagne principale, Horizon Call of the Mountain proposera un excursion sur la rivière où le joueur pourra apprécier les environnements mais devra aussi combattre des machines. C’est une solution idéale pour faire découvrir le PS VR2 et le jeu. A noter qu’il sera possible de suivre l’action sur un écran connecté tandis que le joueur verra à travers le casque.

Horizon Call of the Mountain est prévu uniquement sur le PS VR2 et nécessitera donc une PS5 également. Aucune date n’est annoncée pour le moment.