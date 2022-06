Logitech annonce deux nouveaux claviers et une nouvelle souris de sa gamme Master

Les joueurs connaissent Logitech pour leurs accessoires dédiés gaming. Pour les autres, Logitech est l’un des accessoiristes ayant des produits de qualité pour la productivité. La gamme Master et MX pullulent sur bien des bureaux y compris sur celui de votre serviteur.

Bon, si vous êtes du genre à jouer sur PC (ou Mac), les nouveaux MX Mechanical, MX Mechanical Mini et MX Master 3S se sont pas forcément les accessoires les plus adéquats. Par contre, pour bosser, surfer, discuter, écrire, créer, ils devraient être d’excellents compagnons.

Commençons par la MX Master 3S. Cette nouvelle souris de la gamme MX Master continue à se bonifier version après version. Logitech a ainsi placé un capteur optique de 8000 DPI soit le double du modèle précédent pour plus de précision et de rapidité. Les boutons ont été revu puisque le constructeur annonce des clics plus silencieux. La forme générale n’a pas beaucoup changé et est toujours ergonomique pour les droitiers. Vous avez droit à la molette MagSpeed Electromagnetic capable de parcourir 1000 lignes par seconde. Une seconde molette au niveau du pouce permet le scroll horizontal et cette souris comprend de nombreuses boutons configurables bien pratiques si, comme moi, vous bossez sur des applications comme les logiciels de montage vidéo, de retouche photo et autres.

Les deux autres produits sont donc des versions à base de touches mécaniques des excellentes MX Keys. Nommés MX Mechanical et MX Mechanical Mini, ces claviers mécaniques bénéficient de touches Quiet (marron) histoire que ça ne pétarade pas dans toute la maison ou tout le bureau pendant que vous rédigez emails, documents, etc. Pour plus de lisibilité, ces claviers ont des touches de deux coloris et bénéficient d’un rétroéclairage auto-ajustable bien pratique.

Pour ces trois accessoires, tout est configurable via le logiciel gratuit Logi Options+. Vous pourrez utiliser ces claviers et cette souris sur Windows, MacOS, Linux, iPadOS, Android et ChromeOS.

Les claviers MX Mechanical et MX Mechanical Mini sont disponibles pour 180€ et 160€ respectivement. La souris MX Master 3S est disponible pour 130€.