Nouvelles images et première vidéo de gameplay de The Callisto Protocol

L’équipe de Striking Distance Studios fait parler d’elle ces derniers jours après avoir montré deux fois son projet The Callisto Protocol. Et il y a de quoi.

D’abord avec une bande-annonce et maintenant avec une vidéo de gameplay que vous pouvez voir ci-dessous, The Callisto Protocol a attiré l’oeil de tous les fans de jeu d’action/aventure. La ressemblance avec la série des Dead Space n’est pas une coïncidence puisque ce studio a été fondé par un des créateurs de la série d’EA.

The Callisto Protocol va nous embarquer 300 ans dans le futur dans la prison de Fer Noir, un pénitencier de sécurité maximale situé sur Callisto, une lune de Jupiter. Et pauvre de vous les joueurs, vous allez incarner un certain Jacob Lee, détenu de son état dans ce lieu si lugubre et glauque. Si une prison n’est jamais une partie de rigolade, les évènements qui s’y déroulent vont transformer votre vie en véritable calvaire. En effet, pour une raison inconnue, les détenus commencent à se transformer en créatures monstrueuses. A vous de survivre dans un tel lieu en tentant de connaître le fin mot de l’histoire.

A l’instar de Dead Space, on a donc droit à un jeu d’action/aventure avec une vue à la troisième personne où il va falloir explorer cette fameuse prison et faire preuve de perspicacité afin de résoudre divers puzzles tout en affrontant les bestioles guère accueillantes. Pour cela, vous aurez la possibilité d’utiliser des armes ou tout simplement les éléments du décor qui pourront vous aider. Toutefois, ces mêmes éléments du décor peuvent aussi signer votre arrêt de mort si vous ne faites pas attention.

Je vous laisse le soin de voir le gameplay assez sanglant de quoi commencer déjà à flipper.

The Callisto Protocol est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 2 décembre 2022.