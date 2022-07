Amazon Prime Gaming – Les jeux gratuits de juillet 2022

Comme tous les mois les abonnés Amazon Prime Gaming et Amazon Prime vont avoir droit à diverses nouveautés et surtout des jeux gratuits. Et pour ce mois de juillet, Amazon en a un sacré paquet à vous filer.

En effet, Amazon met à disposition de ses abonnés les jeux PC suivants :

Maniac Mansion – Vite ! Le Dr Fred a kidnappé Sandy et s’apprête à faire des expériences sur son cerveau ! Accompagnez Dave et ses amis dans leur course pour sauver Sandy avant qu’elle ne fasse don de son cerveau au Dr Fred. Mettez votre propre cerveau à l’épreuve pour résoudre les nombreux mystères de Maniac Mansion !

– Vite ! Le Dr Fred a kidnappé Sandy et s’apprête à faire des expériences sur son cerveau ! Accompagnez Dave et ses amis dans leur course pour sauver Sandy avant qu’elle ne fasse don de son cerveau au Dr Fred. Mettez votre propre cerveau à l’épreuve pour résoudre les nombreux mystères de Maniac Mansion ! Suzerain – Incarnez le président Rayne dans ce RPG textuel, où les joueurs doivent diriger la nation de Sordland à travers une guerre imminente, une corruption enracinée, une crise économique, des réformes, et bien plus encore, le tout au cours du premier mandat du joueur.

– Incarnez le président Rayne dans ce RPG textuel, où les joueurs doivent diriger la nation de Sordland à travers une guerre imminente, une corruption enracinée, une crise économique, des réformes, et bien plus encore, le tout au cours du premier mandat du joueur. Fishing: North Atlantic – Découvrez le monde majestueux de la Nouvelle-Écosse canadienne tout en admirant la grande diversité de la vie océanique. Cherchez de l’or dans l’océan avec des bateaux de pêche améliorables et divers équipements de pêche, tout en progressant dans votre carrière de pêcheur et en explorant l’Atlantique Nord.

– Découvrez le monde majestueux de la Nouvelle-Écosse canadienne tout en admirant la grande diversité de la vie océanique. Cherchez de l’or dans l’océan avec des bateaux de pêche améliorables et divers équipements de pêche, tout en progressant dans votre carrière de pêcheur et en explorant l’Atlantique Nord. Fell Seal: Arbiter’s Mark – Dans ce RPG tactique au tour par tour, découvrez une histoire mature en traversant de nombreuses batailles à la tête de votre groupe d’Arbitres, chaque personnage pouvant être personnalisé à partir d’un large panel de classes et de capacités.

Mais ce n’est pas tout. Amazon va proposer d’autres titres pour ses Prime Day prévus le 12 et 13 juillet prochain. Dès à présent, de nombreux titres sont disponibles gratuitement dont Death Squared, Fatal Fury Special, Giana Sisters : Twisted Dreams, Gone Viral, HUE, Metal Slug 2, Pumped BMX Pro, Samurai Shodown II, The Darkside Detective, The King of Fighters 2002.

Mais lors du Prime Day, d’autres jeux seront disponibles également à savoir Mass Effect Legendary Edition – qui comprend la trilogie Mass Effect, Need for Speed™ Heat, Star Wars™ Jedi Knight – Jedi Academy™, Star Wars™ Jedi Knight II – Jedi Outcast™, Star Wars™ Republic Commando™ .

Bref, il va vous falloir faire un peu de place dans le disque dur de votre PC pour tout récupérer. Vous ne pourrez pas dire que vous n’aurez rien à faire pendant les grandes vacances 😉