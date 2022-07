Une mise à jour majeure de XIII et la version Switch à la rentrée

Autant le dire, la sortie du remake de XIII par Microids n’a pas été des plus réussies. Il faut bien avouer que le titre manquait vraiment de polish. Microids semble vouloir faire amende honorable et prépare une grosse mise à jour sur les versions déjà sorties tout en préparant le lancement sur Switch.

Microids a ainsi confié le travail à une nouvelle équipe, Tower Five. A cette équipe française de peaufiner le remake de XIII pour être plus à jour en terme de gameplay, de réalisation et de fonctionnalités. L’équipe travaille donc à une grosse mise à jour pour septembre prochain sur les versions PS4, Xbox One et PC. Celle-ci va présenter une direction artistique retravaillé, l’IA revu et divers correctifs. Le mode multijoueur jouable en ligne jusqu’à 13 joueurs verra également le jour avec la mise à jour. Pour tous les possesseurs du jeu sur PS4, Xbox One ou PC, la mise à jour sera gratuite.

Parallèlement, et à la même date que la mise à jour sur consoles et PC, Microids lancera la version Switch qui intégrera d’origine toutes les améliorations apportées par l’équipe de Tower Five. Pour vous faire une idée de ce que cela va donner, je vous propose une galerie et une vidéo de gameplay ci-dessous de cette version Switch.

XIII Remake sera disponible sur Switch le 13 septembre 2022. La mise à jour sur PS4, Xbox One et PC sera disponible à la même date.