La sortie de The Lord of the Rings Gollum a été repoussé

Si Daedalic Entertainment et Nacon ont récemment montré le jeu d’action/aventure avec une vidéo de gameplay (cf. ci-dessous), il va falloir faire preuve de patience un peu plus.

Daedalic Entertainment et Nacon viennent ainsi d’annoncer avoir pris la décision de repousser la sortie du jeu d’aventure/infiltration The Lord of the Rings Gollum afin de permettre à l’équipe de peaufiner le jeu. Le duo indique annoncer une nouvelle date de sortie ultérieurement.

D’ici là, si vous aviez envie d’incarner Gollum, il va falloir faire preuve de patience. Difficile de savoir si ce report est dû à un développement impacté par la pandémie ou pour d’autres raisons diverses et variées. Toujours est-il que ce type de décision est selon moi toujours mieux que de vouloir absolument sortir un titre mal finalisé ou ne répondant pas aux attentes des fans surtout pour une franchise aussi connue.

Pour rappel, The Lord of the Rings Gollum est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.

