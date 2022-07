Stadia Pro – Les jeux gratuits d’août 2022

Les abonnés Stadia Pro vont avoir droit à de nouveaux jeux à jouer en streaming dans quelques jours. Ce sont pas moins de 6 titres qui vont s’ajouter à votre logithèque.

Dès le 1er août, les abonnés Stadia Pro vont pouvoir réclamer les titres suivants :

Pour les curieux, Stadia ajoute aussi de nouveaux démos de jeux jouables pour une durée limitée. En tout, il y a 17 nouveaux titres disponibles dont Farming Simulator 22 (jouable 3h), Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV (jouable 2h) ou Steamworld Heist (jouable 1h). En tout plus de 100 jeux sont jouables sur une durée limitée pour que vous puissiez vous faire une idée avant de les acquérir.