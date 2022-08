Turtle Beach annonce un nouveau pad pour les Xbox et les PC avec le React-R

BLOC INFO Constructeur Turtle Beach Type Manette Machines XSX/S, Xbox One/X, PC ACHETEZ SUR AMAZON Turtle Beach Recon Controller Arctic Camo Turtle Beach React-R

Si on les connaissait plus pour leurs casques audio gaming, Turtle Beach possède dans son catalogue du matériel de simulation de vol ainsi que des manettes. Pour aujourd’hui, le fabricant annonce un nouveau pad filaire pour les Xbox et les PC ainsi qu’un nouveau coloris pour un de ses précédents modèles.

Commençons donc par le Recon Controller. Déjà disponible en version noire et blanche, le Recon Controller va bénéficier d’un nouveau coloris avec l’Arctic Camo. Ce nouveau modèle est toujours proposé aux alentours de 60€ et sera disponible à partir du 10 août prochain. Destiné aux Xbox et aux PC, le Recon Controller est une manette filaire et se démarque de la concurrence grâce des fonctionnalités telles que la technologie Superhuman Hearing présentant des réglages sonores préenregistrés, des retours de voix paramétrables, etc. Branchez-y un casque audio sur le port 3,5mm pour un son boosté. Ce pad possède également un Pro-Aim Focus Mode permettant d’adapter la sensibilité des sticks analogiques jusqu’à 4 profils différents sauvegardés. Une fonctionnalité bien pratique pour ceux qui jouent à différents types de jeu ou ont besoin d’un réglage plus granuleux en fonction du jeu. Et petite cerise sur le gâteau pour les fans de FPS ou de simulation auto, le Recon Controller possède deux boutons sous le pad configurables.

Venons-en à la nouveauté du jour à savoir le React-R. Il s’agit d’une manette plus abordable puisque proposée à 45€. Toujours filaire, la React-R reprend un certain nombre des fonctionnalités du Recon Controller. Vous aurez ainsi droit au Superhuman Hearing en un seul clic. Le plus intéressant est la présence de deux gâchettes sous le pad à l’instar des pads progamer de quoi grandement faciliter l’accès à certaines fonctions dans certains types de jeu. Je pense évidemment aux FPS. Ces deux boutons étant programmables, vous pouvez y assigner n’importe lequel des autres boutons. Les fans de vibration devraient apprécier les deux moteurs intégrés.

Ces deux pads sont dès à présent disponibles chez les revendeurs. Si vous êtes intéressés, vous pouvez les acheter via nos liens Amazon dans le bloc info.

