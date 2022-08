Les fans d’Harry Potter vont devoir attendre. Hogwarts Legacy reporté à 2023

Ce n’est pas foncièrement une surprise lorsqu’on sait que bien des développements – surtout des superproductions – ont pris du retard en raison de la pandémie. Warner Bros Games décide de reporter de quelques semaines la sortie de son Hogwarts Legacy.

Annoncé au départ pour 2021 puis fin 2022, le jeu d’action/RPG en cours de développement chez les américains Avalanche Software (à ne pas confondre avec les suédois d’Avalanche Studios connus pour des titres comme Rage 2, Mad Max, etc.) va donc subir un nouveau retard. Warner Bros Games et Avalanche Software ont décidé de reporter le lancement à février 2023.

Comme indiqué par leur tweet, l’équipe a besoin d’un peu plus de temps pour finaliser leur bébé. On espère qu’on aura ainsi droit à un titre encore plus abouti pour qui veut plonger dans l’univers Wizarding World dont fait partie Harry Potter mais aussi Les Animaux Fantastiques.

A noter qu’une version Switch est prévue également mais la date de sortie sera annoncée ultérieurement ce qui implique une sortie aussi plus tard dans l’année 2023.

Hogwarts Legacy L’Héritage de Poudlard est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 10 février 2023.