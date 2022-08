Destiny 2 – Le retour du raid La Chute du Roi

Depuis quelques temps déjà, Bungie a décidé de recycler certains anciens contenus histoire d’apporter un peu de “nouveauté” à son Destiny 2. Ce sera le cas pour la nouvelle Saison du Butin qui vient de débuter.

Ainsi, Bungie annonce déjà le retour du célèbre raid, La Chute du Roi, que les vétérans de Destiny premier du nom ont gardé dans leurs mémoires. Les gardiennes et gardiens qui auront accès à cette nouvelle Saison du Butin vont donc pouvoir se lancer dans une version remaniée du raid dès ce vendredi 26 août à 19h. Et comme d’habitude, Bungie a prévu une course pour la première mondiale pour la Chute du Roi. Quelle équipe parviendra donc à terminer ce raid qui en avait frustré plus d’un à combattre divers adversaires sur le cuirassé avant de pouvoir abattre Oryx?

Pour l’avoir terminé à l’époque, je m’attends à ce que cette nouvelle version soit sans doute un peu plus coton qu’à l’époque. Certains coéquipiers qui pestaient sur les séquences de plateforme vont encore pouvoir se frustrer 😉

Rendez-vous donc ce vendredi pour celles et ceux qui veulent tenter de le terminer de nouveau.

Destiny 2 La Reine Sorcière est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia.