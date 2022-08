Trois compilations de titres de la saga Ninja Jajamaru prévues sur PS4 et Switch pour 2023

La saga JaJaMaru n’est guère connue mais comprend un grand nombre de titres dont un grand nombre n’a jamais été édité en occident. ININ Games va remédier à ces manques avec trois compilations.

Edité par Jaleco, les titres de la saga Ninja JaJaMaru vont peut-être rappeler quelques souvenirs à certains d’entre vous – probablement les plus anciens d’entre vous vu que c’est une saga principalement des années 80 et 90 du siècle dernier.

ININ Games a décidé de les sortir sous la forme de plusieurs compilations sur PS4 et Switch pour 2023. Chaque compilation comprend des titres différents de la franchise.

La première compilation est Ninja JaJaMaru The Great Yokai Battle Deluxe Edition et comprend :

Ninja JaJaMaru-kun (1985, Famicom/NES®)

JaJaMaru’ no Daibouken (1986, Famicom/NES®)

Oira JaJaMaru! Sekai Daibouken (1990, Game Boy)

Ninja JaJaMaru – Gingadaisakusen (1991, Famicom/NES®)

Super Ninja-kid (1994, Super Famicom/SNES®)

Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle (2022)

Ninja JaJaMaru The Lost RPGs comprend :

Ninja JaJaMaru: Ninpouchou (1989, Famicom/NES®)

Ninja JaJaMaru: Gekimaden – Maboroshi no Kinmajou (1990, Famicom/NES®)

Enfin JaJaMaru Legendary Ninja Collection comprend :

Ninja JaJaMaru-kun (1985, Famicom/NES®)

JaJaMaru no Daibouken (1986, Famicom/NES®)

Ninja JaJaMaru: Ninpouchou (1989, Famicom/NES®)

Ninja JaJaMaru: Gekimaden – Maboroshi no Kinmajou (1990, Famicom/NES®)

Oira JaJaMaru! Sekai Daibouken (1990, Game Boy)

Ninja JaJaMaru – Gingadaisakusen (1991, Famicom/NES®)

Super Ninja-kid (1994, Super Famicom/SNES®)

Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle (2022)

Si ces compilations vous intéressent, il va falloir attendre encore de longs mois. En attendant, voici déjà une galerie d’images pour rappeler des souvenirs à certains ou pour vous permettre de découvrir ces classiques.

