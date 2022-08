Konami annonce le shoot’em up CYGNI All Guns Blazing sur PS5, XSX/S et PC pour 2023

Dévoilé il y a déjà un moment, le projet de l’équipe écossaise de KeelWorks a connu un sacré retard. L’entrée de Konami dans ce projet leur a permis d’avancer et de se focaliser sur les machines les plus puissantes.

Konami et KeelWorks profitent donc de la Gamescom 2022 pour communiquer de nouveau sur ce shoot’em up qui s’annonce magnifique. Désormais, CYGNI All Guns Blazing est prévu pour les consoles PS5, XSX/S ainsi que sur PC via Steam.

Avec CYGNI All Guns Blazing, l’équipe de KeelWorks va tenter de dépoussiérer le genre avec une réalisation top niveau utilisant l’Unreal Engine et un gameplay modernisé avec une utilisation des deux sticks analogiques pour piloter l’appareil et diriger ses tirs.

Comme d’habitude, l’intrigue est des plus minces. Une fois encore vous serez l’ultime recours pour sauver l’humanité vivant sur la planète Cygni attaquée par une race alien biomécanique. A l’instar des grands classiques du genre, il va falloir profiter de votre arsenal pour faire face à des vagues d’ennemis en tous genres. A vous d’améliorer le dit arsenal pour gagner en puissance de feu. Il va falloir gérer l’énergie puisqu’il faudra choisir d’alimenter les systèmes de boucliers ou d’armements. Cela ajoute un zeste de tactique lors de vos combats.

Je vous laisse le soin de découvrir la nouvelle vidéo fort alléchante et diverses images ci-dessous.

CYGNI All Guns Blazing est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour 2023.