CD Projekt RED lancent la mise à jour 1.6 pour Cyberpunk 2077 et tease sur l’avenir du titre

Doucement mais sûrement CD Projekt RED corrige les erreurs au lancement de Cyberpunk 2077 et apporte quelques nouveautés et améliorations avec les mises à jour. L’équipe annonce la disponibilité d’une nouvelle mise à jour.

Pour fêter la sortie du dessin animé Cyberpunk Edgerunners à venir sur Netflix la semaine prochaine, CD Projekt RED met à disposition de tous les possesseurs de Cyberpunk 2077 quel que soit le format la mise à jour 1.6. Cette mise à jour ajoutera divers éléments tirés du dessin animé au jeu comme des cosmétiques, des armes et diverses améliorations. On peut citer ainsi la garde-robe qui permet de changer d’apparence sans affecter les stats d’armure. Il sera ainsi possible de créer jusqu’à 6 tenues et de les sélectionner dans l’inventaire. De nouveaux contrats font également leur apparition ainsi que de nouvelles armes. Enfin, pour celles et ceux qui sont susceptibles de jouer sur des plateformes différentes, le système de cross-progression est mis en place. Pour tous les détails concernant cette mise à jour je vous laisse aller voir le patch notes officiel.

L’équipe a également travaillé à optimiser le fonctionnement du jeu sur la Xbox Series S comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Parallèlement, CD Projekt RED dévoile une toute première vidéo de la première extension à venir sur Cyberpunk 2077. Nommée Phantom Liberty, cette extension apportera son lot de nouveaux personnages et d’intrigues. On y retrouvera même Keanu Reeves qui reprend son rôle de Johnny Silverhand. Prévue que pour 2023, cette extension sera toutefois destinée uniquement à la nouvelle génération de consoles PS5, XSX/S ainsi qu’au PC et à Stadia. Il semblerait bien que CD Projekt RED ait décidé d’abandonner les consoles de la précédente génération qui, il faut bien l’avouer, peinaient vraiment à faire tourner le titre correctement.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia