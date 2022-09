Trackmania annoncé sur consoles et cloud gaming

Jusqu’à présent seuls les joueurs sur PC pouvaient s’éclater sur ce Trackmania. Ubisoft confirme l’adaptation sur consoles et plateformes cloud gaming pour 2023.

Si vous aimez les jeux de course arcade en ligne truffés de circuits créés par l’équipe mais aussi par la communauté, vous avez sans doute entendu parler de Trackmania. Après les PCistes, les joueurs sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Stadia et Luna vont pouvoir goûter à ces courses endiablées au début 2023.

Ces nouvelles versions vont intégrer le cross-play et la cross-progression. Vous pourrez ainsi affronter des pilotes venant d’autres plateformes mais aussi jouer sur diverses machines et conserver votre progression.

Par ailleurs, les joueurs sur consoles et cloud ne partiront pas de zéro puisqu’ils vont avoir accès à l’intégralité des circuits créés par la communauté PC depuis 2 ans. C’est ainsi quelques 280000 circuits qui seront disponibles dès le lancement. Si vous avez l’âme créative, l’éditeur de circuits sera disponible aussi sur ces nouvelles versions avec des milliers de blocs pour créer vos propres circuits et les partager avec la communauté.

Trackmania sur consoles et cloud restera en free to play et proposera divers modes de jeux avec des campagnes saisonnières officielles ajoutées tous les trois mois. Un accès premium, payant évidemment, donnera accès à plus de fonctionnalités sociales et communautaires comme les clubs Trackmania où les membres pourront partager leurs personnalisations de voitures, organiser des salons privées et créer des campagnes et des compétitions.

Trackmania va introduire également prochainement une nouvelle fonctionnalité qui affichera des skins de voitures évolutifs en fonction de votre talent de pilote et en fonction de vos succès. L’équipe ajoutera également à l’occasion de la sortie sur consoles et cloud 150 nouveaux blocs et objets pour l’éditeur de circuits.

Trackmania sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Stadia et Luna début 2023. Il est d’ores et déjà disponible sur PC.