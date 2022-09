Tout ce que Capcom a annoncé sur son futur Street Fighter 6

Petit à petit, Capcom livre les détails pour son très attendu Street Fighter 6. Le récent TGS 2022 et leur livestream a été l’occasion d’en montrer et d’en apprendre plus sur ce jeu de baston.

Ainsi, Capcom a évoqué deux modes de jeu à savoir le mode World Tour et le mode Battle Hub. En voici le détail :

World Tour – Les joueurs pourront créer leurs propres avatars avec une multitude d’options de personnalisation pour refléter leurs styles et goûts personnels. Au fur et à mesure que les joueurs progresseront dans le mode histoire immersif, ils affineront les caractéristiques de leurs avatars en participant à des combats de rue avec divers Personnages Non-Joueurs et rencontreront des maîtres comme Ryu et Chun-Li qui leur apprendront des mouvements spéciaux de leur répertoire propre. Tous les habitants et adversaires du World Tour ne reculeront jamais devant un défi, et passeront en un battement de cils, de la conversation au combat.

Battle Hub – Les joueurs pourront emmener leurs avatars personnalisés dans le Battle Hub, qui servira de lobby pour trouver des matchs et des tournois en ligne contre d'autres joueurs du monde entier. Lorsque deux joueurs s'essayeront devant l'une des bornes d'arcade placées dos à dos dans le Battle Hub, ils pourront commencer un match que tous les joueurs présents dans ce Battle Hub pourront visionner. Les combattants pourront également se rendre dans le Game Center pour jouer à des classiques rétro de Capcom comme Street Fighter™ II et Final Fight™.

Outre ces modes, Capcom a dévoilé également un mode Extreme Battle dans le Fighting Ground. Dans ce mode, les combats sont définis par des règles et de nouveaux facteurs histoire de les pimenter un peu. On peut ainsi avoir des règles différents définissant les conditions de la victoire ou encore d’éléments de l’environnement venant gêner le combat.

Capcom a également confirmé la présence de combattants classiques de la saga. Les fans vont ainsi pouvoir combattre avec :

Ken – Accusé d’avoir orchestré un complot criminel, Ken, ancien champion national américain de combat et ex-VP de la Fondation Masters, a dû abandonner sa famille et son entreprise pour se cacher. Véritable icône de la série Street Fighter, Ken dispose d’un ensemble de mouvements classiques avec de nouveaux ajouts qui lui assurent de rester à la page.

Blanka – Guide de visites au grand cœur et défenseur de la nature, Blanka conserve ses attaques signatures Electric Thunder et Rolling Attacks, et bénéficie des toutes nouvelles bombes Blanka-chan et du retour de son Lightning Beast.

Dhalsim – Moine et maître de yoga, Dhalsim utilise les techniques de maitrise du feu déjà expérimentées dans les jeux précédents mais aussi de nouvelles. Il peut compter sur ses mouvements spéciaux tels que Yoga Fire, Yoga Arch, Yoga Comet et Yoga Flame.

Honda – Sumo globe-trotter, E. Honda combine lui aussi ses coups classiques comme le Hundred Hand Slap et le Sumo Headbutt, avec son son tout nouveau Sumo Dash.

Street Fighter 6 aura pour la première fois un système de commentateurs comme dans les jeux de foot ou de basket. L’éditeur annonce deux autres commentateurs issus du monde esport. Ainsi, on pourra entendre Kosuke Hiraiwa (commentateur technique) et Son Excellence Demon Kakka (commentateur d’ambiance). Si les commentaires sont en japonais, on pourra toutefois profiter du sous-titrage en français.

Enfin, la dernière information concerne une bêta test fermée en cross-play prévu du 7 au 10 octobre prochain sur PS5, XSX/S et PC. Ceux qui auront la change d’être invité pourront combattre avec Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Kimberly, Juri et Ken. Vous pouvez tenter d’obtenir l’invitation en allant sur le site officiel.

Street Fighter 6 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour courant 2023.