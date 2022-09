PlayStation Plus – Les jeux gratuits d’octobre 2022

Sony a enfin dévoilé la liste des jeux gratuits qui seront proposés aux abonnés PlayStation Plus quelle que soit la version souscrite.

Pour ce mois d’octobre 2022, tous les abonnés PlayStation Plus vont pouvoir télécharger les jeux suivants :

Hot Wheels Unleashed – PS5, PS4/Pro

Injustice 2 – PS4

Superhot – PS4

Entre le jeu de course arcade qu’est Hot Wheels Unleashed, le jeu de baston Injustice 2 et le shooter bullet time qu’est Superhot, les abonnés auront de quoi faire même si cette fournée est moins sexy.

Les trois jeux seront téléchargeables à partir du 4 octobre jusqu’au 31 octobre prochain. Vous avez jusqu’au 3 octobre pour récupérer les jeux de septembre que sont Need for Speed Heat, Granblue Fantasy Versus et TOEM.