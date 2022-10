Dragon Ball Z Kakarot sur PS5 et XSX/S en janvier prochain

Il y a quelques semaines, Bandai Namco confirmait que des versions new gen de Dragon Ball Z Kakarot allaient arriver. On a enfin une date.

Bandai Namco annonce enfin une date de sortie pour les versions PS5 et XSX/S de Dragon Ball Z Kakarot, leur jeu d’action/RPG se déroulant dans l’univers créé par Akira Toriyama. Les joueurs sur les consoles de la nouvelle génération vont donc pouvoir se lancer à partir du 13 janvier 2023.

Ces versions profiteront évidemment d’améliorations techniques comme un jeu à 60 images/seconde ainsi que de diverses améliorations graphiques avec plus d’effets graphiques et des environnements plus riches.

Si vous possédez déjà le jeu sur PS4/Pro ou Xbox One/X et êtes passé à la nouvelle génération de console de même marque, vous allez pouvoir profiter de toutes ces améliorations grâce à une mise à jour gratuite.

Si vous n’avez jamais acquis le jeu et êtes intéressé, les précommandes de ces versions PS5 et XSX/S ont déjà commencé avec plusieurs éditions numériques prévues.

Dragon Ball Z Kakarot et le Season Pass 2 seront disponibles sur PS5 et XSX/S à partir du 13 janvier 2023.