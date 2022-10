Test – Resident Evil ViIIage Winters Extension – Rosemary Baby !

Halloween approche, et avant que d’affreux bambins viennent troubler votre soirée en quête de glucose si vous repartiez plutôt en Transylvanie en compagnie de Rose Winters ? Elle voulait revoir sa Roumanie ! Test express pour une extension !

Sorti en mai 2021, il y a un peu plus d’un an et demi, Resident Evil VIIIage s’entiche d’une extension assez riche en nouveautés. Pour mémoire le jeu avait été gratifié d’un 9/10 bien mérité, sa campagne solo tutoyait l’excellence. Est-ce que cette extension parvient à prolonger/renouveler l’expérience ? Oui et ce de différentes manières. Pour commencer la Winters Extension s’attarde sur l’histoire de Rose(mary), la fille de Ethan et Mia Winters à travers une campagne solo intitulée « Les Ombres de Rose ». Notre héroïne renoue avec ses racines (humour) pour essayer de se débarrasser de ses pouvoirs dans une quête aussi riche en action et en aventure que celle de son père. Cela l’oblige à retourner au fameux village et à crapahuter dans des lieux déjà vus (château de Dimitrescu, maison hantée…) afin de faire parler la poudre et résoudre de nouvelles énigmes. À la veille d’Halloween la campagne solo de cette extension fait bien son boulot et colle une frousse du tonnerre le temps d’une soirée d’hiver. Action, réflexion, ce train fantôme résolument gore propose aussi quelques phases d’infiltration, bien palpitantes et une histoire linéaire mais captivante. À la différence de Resident Evil VIIIage qui se pratiquait exclusivement en vue subjective (pour une immersion accrue), cette extension permet de rejouer à l’aventure principale avec une perspective à la troisième personne tel un Resident Evil 4 dont on attends d’ailleurs le reboot de pied ferme ! Enfin pour les inconditionnels de ce volet, cette extension ajoute du contenu au mode Mercenaries sous-titré Additional Orders. Une bonne façon de poursuivre l’expérience Resident Evil avec ce mode qui lorgne résolument du côté de l’action spectaculaire et explosive en invitant à éliminer un certain nombre d’ennemis en un temps limité. Un mode prenant mais qui ne se pratique toujours qu’en vue à la première personne. Dommage.

Pour une fois inutile de s’éterniser sur la partie technique du jeu, déjà longuement abordée dans le test de Resident Evil VIIIage. L’extension a été testé sur Series X (via un code fourni par l’éditeur et on l’en remercie) et il s’avère qu’elle conserve toutes les qualités du titre d’origine. Le jeu aguiche les mirettes en tournant en 4K et Ray Tracing de manière convenable mais s’avère aussi joli et fluide en 4K HDR. Le titre est évidemment en version française intégrale et régale nos esgourdes par ses doublages de grande qualité et sa bande-son terriblement flippante.