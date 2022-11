Découvrez la première demi-heure de Sonic Frontiers jusqu’en 4K

La dernière aventure de Sonic a débarqué dans les rayons physiques comme numériques et pour ce nouveau titre, Sega s’est intéressé à un monde ouvert sans oublier les fameux niveaux à la Sonic.

Sonic Frontiers tente d’apporter un peu de sang neuf à ce titre grâce à une structure remaniée. Si les niveaux typé Sonic sont toujours d’actualité, l’originalité de ce Sonic Frontiers repose sur son monde ouvert qui sert de méga hub entre les niveaux. Ce monde est à explorer avec diverses petites missions pour varier les plaisirs. Le gameplay est classique dans la saga Sonic au final.

Les vidéos ci-dessous ont été capturé en utilisant les deux modes d’affichage disponibles sur la version Xbox Series X : mode 4K et mode 60FPS. Autant vous le dire de suite, il ne s’agit nullement d’un jeu d’une grande prouesse technique. Le mode 60FPS est à largement privilégier même s’il n’est pas totalement stable. Le mode 4K présente un framerate non stable aux alentours de 30FPS à mon avis qui n’apporte pas grand chose et rend le jeu nettement moins plaisant.

Sonic Frontiers est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.