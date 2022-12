Bungie lâche une nouvelle vidéo pour l’extension Eclipse de Destiny 2

Alors que la Saison des Séraphins vient de débuter, Bungie continue à travailler sur la prochaine grosse extension de Destiny 2, Eclipse.

Bungie a profité des Game Awards 2022 pour dévoiler une nouvelle vidéo pour l’extension Eclipse à venir sur Destiny 2 fin février 2023. La vidéo que vous pouvez voir ci-dessous permet d’en voir un peu plus sur les différentes nouveautés qui attendent tous les gardiens. On peut ainsi en voir un peu plus au sujet de la nouvelle doctrine ainsi que du nouveau théâtre d’opérations à savoir la métropole neptunienne nommée Néomuna. Les fans d’éclairage RGB vont adorer le look.

Pour rappel, avec la nouvelle Saison des Séraphins qui a débuté mardi dernier, Bungie avait annoncé la disponibilité d’un nouveau donjon nommé Flèche de la Vigie. Vous pouvez voir ci-dessous la vidéo l’annonçant également.

Destiny 2 Eclipse sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC le 28 février 2023.