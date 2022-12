Test – Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Max – Plus qu’un simple casque gaming

BLOC INFO Constructeur Turtle Beach Type Casque audio gaming ACHETEZ SUR AMAZON Version noire Version cobalt

Dans la gamme des casques gaming sans fil à moins de 200€, ce Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Max a des arguments des plus convaincants. Capable d’un rendu sonore puissant et détaillé, ce casque offre de plus une grande polyvalence pour qui veut un casque pour tout faire.

Que ce soit la version estampillée Xbox ou la version estampillée PlayStation, le Stealth 700 Gen 2 Max présente les mêmes caractéristiques avec une petite différence au niveau du dongle et de la gestion des consoles PlayStation ou Xbox. Je teste ici la version estampillée Xbox qui fonctionne sur un grand nombre de machines y compris les PlayStation. Pour ne pas avoir de surprise, je vous conseille tout de même de choisir le modèle en fonction de la marque de votre console PlayStation ou Xbox 😉

Le Stealth 700 Gen 2 Max peut être utilisé avec une connexion sans fil 2,4GHz grâce au dongle USB fourni et/ou Bluetooth. Notez que j’ai bien écrit “et/ou” puisqu’il est parfaitement possible de profiter de deux sources sonores simultanément. Vous pouvez ainsi très bien entendre le son de votre console ou votre ordinateur pendant vos parties tout en répondant à un appel ou écouter de la musique via votre smartphone. A titre personnel, j’aime souvent faire mes parties sur des titres PvP tout en écoutant mes musiques préférées voire même écouter le stream TV sur mon ordinateur. C’est une fonction bien pratique que j’avais déjà sur mes casques SteelSeries. Une fois que vous découvrirez les possibilités de cette double source audio, vous ne pourrez plus vous en passer. Je note toutefois qu’on ne peut pas faire un mix du volume entre les deux sources. Dommage. Il y a bien deux molettes sur le casque mais ils servent à gérer le volume général ou le volume du chat sur Xbox ou le retour micro en usage USB.

Curieusement, Turtle Beach a lancé deux versions quasiment identiques de ce Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Max. La version estampillée Xbox présente un dongle avec un switch Xbox-USB. Pour s’en servir sur une console Xbox, il suffit de brancher le dongle sur un port USB de la console et en plaçant le switch sur Xbox. Pour toute autre machine, y compris les PlayStation, il suffit de placer le switch sur USB. La version estampillée PlayStation diffère avec un dongle présentant un switch PS-PC. Turtle Beach indique que cette version est compatible principalement avec les PlayStation, la Switch et le PC via le dongle.

La qualité sonore de ce Stealth 700 Gen 2 Max est excellente. Grâce à ses haut-parleurs Nanoclear de 50 mm, j’ai apprécié un son puissant, riche et détaillé. Les basses sont bien punchy. Pour l’avoir testé sur divers genres de jeu, ce casque ne faillit pas à son devoir de nous offrir un son de qualité. Difficile de faire plus immersif notamment sur des FPS PvP de type Call of Duty ou Battlefield. A l’instar de divers modèles de la marque, le Stealth 700 Gen 2 Max dispose également du mode Superhuman Hearing. Comme son nom l’indique, ce mode a pour but de mettre en avant la moindre subtilité de l’environnement sonore de votre jeu pour que vous ne ratiez pas le moindre détail. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de ce mode. La raison est que les jeux bénéficient généralement d’un mixage audio soigné et voulu par les développeurs. Avec ce mode, j’ai trouvé le son plus “fouillis”. Evidemment cette sensation dépend grandement de l’environnement sonore de chaque jeu. Un mode à tester au coup par coup pour voir si cela vous convient. Un bonus que je n’ai pas trouvé crucial tant le son de base est déjà vraiment bon. Pour plus de contrôle sur les réglages, vous pouvez tout simplement passer par l’application mobile Turtle Beach Audio Hub.

Le microphone omnidirectionnel fait parfaitement son job pour rendre votre voix audible pour vos coéquipiers ou vos adversaires. Ne vous attendez évidemment pas à une qualité vocale digne des microphones de podcast ou de streamers mais l’essentiel est là. A titre personnel, j’aime le fait que le microphone puisse se fondre dans le design du casque lorsqu’on le désactive. Cela permet d’utiliser ce casque pour autre chose que le gaming comme l’écoute musicale. A noter que le microphone a trois positions : ouvert, coupé et désactivé.

Autre point crucial pour les gamers, l’autonomie. Cette version Gen 2 Max double l’autonomie par rapport à son prédécesseur. Autant vous dire qu’avec les 40h annoncés par le constructeur, on peut aisément jouer tranquillement sans trop stresser. Avec des temps de jeu relativement raisonnables, le Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Max peut ainsi tenir plusieurs jours sans problème. La recharge est simple puisqu’il suffit de le brancher sur un chargeur grâce à un câble USB type-C. Une charge rapide permet même de récupérer 8 heures d’autonomie avec 15 minutes de charge.

Concernant son utilisation au quotidien, Turtle Beach a soigné la fabrication. S’il est toujours en plastique principalement, sa qualité semble assez robuste. L’arceau bénéficie d’une barre métallique. Pour le confort, ce même arceau est rembourré. Après quelques heures de jeu avec, je n’ai pas décelé de gêne ou douleur sur le dessus du crâne ce qui est un bon point de plus. Les écouteurs bénéficient d’une mousse à mémoire de forme avec un gel rafraîchissant avec un revêtement en cuir synthétique. Dans l’ensemble ils englobent bien les oreilles et vous isolent correctement – ce casque n’a pas de système de réduction de bruit. Si le port est confortable, et malgré le gel, on sent tout de même un peu la chaleur sur les oreilles après quelques heures de jeu. Si cela n’est pas gênant en période fraîche, il faudra sans doute penser à le retirer de temps à autre pour aérer ;).

Avec ce Stealth 700 Gen 2 Max, Turtle Beach répond donc à tous les points importants pour les gamers qui veulent un gros son tout en étant capable d’offrir un son subtile si vous vous en servez pour écouter de la musique. L’un des meilleurs représentants sur sa gamme de prix.