Le mode VR de Resident Evil Village sera gratuit pour les futurs possesseurs de PS VR2

Capcom annonce la date de sortie du mode VR de son jeu d’action/aventure Resident Evil Village pour le futur PlayStation VR2.

Le mois dernier, Sony annonçait la date de sortie de son futur casque de réalité virtuelle destiné à la PS5, le PS VR2. Il faudra patienter jusqu’au 22 février 2023 pour pouvoir tester le joujou. Mais avec quels jeux? Si Sony a déjà confirmé le lancement de Horizon Call of the Mountain pour le jour J, on n’avait pas trop de news quant aux autres titres qui seront disponibles au lancement du casque.

Aujourd’hui, Capcom confirme donc que les fans de Resident Evil Village vont pouvoir (re)vivre l’aventure horrifique en VR grâce à un DLC gratuit pour tous les possesseurs du jeu sur PS5. Ce DLC proposera donc le mode VR qui permet de jouer à l’intégralité de la campagne pour une immersion encore plus impressionnante. Ce mode utilisera les différentes capacités du PS VR2 comme ses écrans 4K HDR, son système de suivi du regard ou encore l’audio 3D pour une expérience encore plus intense. Etant donné la flippe qu’on a eu sur Resident Evil 7 avec le précédent PS VR, je ne peux qu’imaginer les frayeurs qu’on va vivre avec ce mode VR sur Resident Evil Village.

Pendant que vous y êtes Mr Capcom, pourquoi ne pas produire des modes PS VR2 pour RE7 ou les remakes de RE1, RE2, RE3 et le futur RE4 ? 😉

Resident Evil Village VR Mode sera disponible le 22 février 2023 sur PS VR2.