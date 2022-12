Square Enix dévoile une nouvelle vidéo et la date de sortie de Final Fantasy XVI

Si en cette fin d’année les fans de la saga Final Fantasy peuvent s’atteler au remake Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, Square Enix prépare son nouvel opus pour l’été prochain.

C’est donc le 22 juin 2023 que les fans vont pouvoir plonger dans l’univers de Final Fantasy XVI en cours de développement depuis un moment. Cet action/RPG dans la veine de FFXV va vous permettre de découvrir une histoire inédite dans le monde de Valisthéa. Un fléau menace ce monde paisible et il faudra la puissance des Primordiaux, de puissantes créatures et des Emissaires – hommes et femmes capables de les invoquer – pour combattre le Fléau.

Dans ce contexte, vous allez incarner Clive Rosfield un guerrier dont le but est de protéger son jeune frère nommé Joshua, l’Emissaire du Phénix, le Primordial de feu. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu.

Dès à présent, Square Enix a mis en place les précommandes sur sa boutique en ligne. Celles et ceux qui vont précommander le jeu recevront l’arme bonus Coeur Vaillant et l’accessoire Talisman de Cait Sith.

Vous aurez le choix entre plusieurs éditions :

FINAL FANTASY XVI Édition Collector pour PlayStation®5 :

Coffret Collector : un superbe coffret métallisé agrémenté d’une impressionnante illustration signée par Yoshitaka Amano, le légendaire illustrateur de FINAL FANTASY

un superbe coffret métallisé agrémenté d’une impressionnante illustration signée par Yoshitaka Amano, le légendaire illustrateur de FINAL FANTASY FINAL FANTASY XVI : le jeu de base dans son boîtier, avec jaquette réversible.

le jeu de base dans son boîtier, avec jaquette réversible. Statue Premium – Phénix vs Ifrit : une figurine immortalisant un combat entre deux Primordiaux : Phénix et Ifrit.

une figurine immortalisant un combat entre deux Primordiaux : Phénix et Ifrit. Ensemble de pin’s métalliques – Primordiaux : un ensemble de pin’s premium à l’effigie des huit Primordiaux.

un ensemble de pin’s premium à l’effigie des huit Primordiaux. Boîtier SteelBook® inédit Clive Rosfield : un boîtier SteelBook agrémenté d’une illustration de Clive Rosfield, le protagoniste.

un boîtier SteelBook agrémenté d’une illustration de Clive Rosfield, le protagoniste. Mappemonde de Valisthéa en tissu : une carte en tissu de Valisthéa, le monde dans lequel l’histoire se déroule.

une carte en tissu de Valisthéa, le monde dans lequel l’histoire se déroule. Épée sanguine (arme du jeu, contenu téléchargeable) : l’arme de Firion, personnage principal de FINAL FANTASY II, sera utilisable dans le jeu.

FINAL FANTASY XVI Édition Deluxe :

Jeu de base dans son boîtier, avec jaquette réversible.

Mappemonde de Valisthéa en tissu.

Boîtier Steelbook® inédit Clive Rosfield.

FINAL FANTASY XVI Édition Numérique Deluxe :

Jeu de base.

Mini artbook numérique.

Mini bande-son numérique.

Les éditions standard et numériques peuvent être également précommandés sur le PlayStation Store.

Final Fantasy XVI sera disponible le 22 juin 2023 sur PS5.