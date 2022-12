Découvrez la Ferrari Vision Gran Turismo sur Gran Turismo 7 jusqu’en 4K HDR

Si vous aviez participé au concours il y a quelques semaines ou si vous aviez les crédits, vous avez sans doute craqué pour le monstre imaginé par Ferrari.

Pour les autres qui n’avez pas encore craqué, je vous propose de découvrir une petite vidéo mêlant replay en vue extérieure et intérieure de la Ferrari Vision GT piloté par votre serviteur sur Spa, Catalogne et Interlagos. Pour tout vous avouer, je me suis lancé un peu à l’arrache tant le pilote requiert un minimum d’habitude surtout avec une accélération assez foudroyante qui avait tendance à me déporter fortement lorsque j’accélérais trop fort trop vite en sortie de virage.

Ce bolide fait partie des nouvelles voitures proposées avec la dernière mise à jour 1.27 disponible depuis peu.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur PS5 en mode ray tracing pour un visuel le plus réaliste possible et pour le plaisir des yeux. Après les trois circuits, je vous ai mis aussi quelques scapes avec la Ferrari en modèle pour apprécier encore mieux le design de la voiture 😉

Gran Turismo 7 est disponible sur PS5 et PS4/Pro.