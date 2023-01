Découvrez la bande-annonce de lancement du remake de Dead Space

Il ne reste plus trop longtemps à attendre pour découvrir ce que l’équipe de Motive a pu bien faire d’un classique d’EA et de son ancienne équipe Visceral Games à savoir Dead Space.

L’équipe de Motive s’était donc vu confié le développement d’un remake du classique survival horror qu’est Dead Space créé à l’époque par Visceral Games sur PS3 et Xbox 360. Comme vous pouvez vous en douter, bien des aspects – surtout techniques – ont été modernisé et mis au goût du jour pour une réalisation encore plus impressionnante et détaillée qu’à l’époque. Motive a toutefois conservé la majorité des évènements comme l’intrigue même si l’équipe s’est permis quelques libertés pour ajouter quelques éléments nouveaux. Certains personnages annexes ont ainsi plus de temps écran, d’action et de personnalité. Les développeurs ont également enrichi l’histoire en apportant quelques ajustements par rapport à l’univers de la saga. Ils ont ainsi un peu plus de profondeur avec leur passif, leurs liens personnels ou encore leur motivation dans l’intrigue générale.

Il va falloir voir si ce remake de Dead Space réussit à se placer au niveau du récent et fort réussi The Callisto Protocol développé par des anciens ayant créés justement le Dead Space originel.

Dead Space est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 27 janvier 2023. En attendant voici la toute dernière bande-annonce et quelques images ci-dessous.