Anno 1800 annoncé sur PS5 et XSX/S

Célèbre série de jeux de gestion et stratégie, les Anno n’ont toujours été disponibles que sur PC. Avec Anno 1800, cela va changer puisque le jeu va sortir sur les consoles new gen en mars prochain.

Après 25 ans d’existence, la série Anno se prépare à débarquer sur consoles pour la première fois. Avec déjà plus de 2,5 millions de joueurs sur PC, c’est donc un tout nouveau public qui va pouvoir goûter à Anno 1800 développés par Ubisoft Mainz en Allemagne.

Comme sur PC, les joueurs sur PS5 ou XSX/S devront construire leur empire avec des métropoles toujours plus denses. A vous également de mettre en place des réseaux logistiques, coloniser de nouveaux continents avec des expéditions et dominer les adversaires sur le plan diplomatique, commercial ou militaire. Anno 1800 débute avec le 19ème siècle avec cinq niveaux de civilisation à découvrir.

La principale différence de la version console repose évidemment sur son interface qui a été repensé pour un jeu via un pad.

Ubisoft prévoit deux éditions :

L’Édition Standard inclut le jeu de base et les principales mises à jour du jeu. Elle est disponible au prix public conseillé de 40€.

inclut le jeu de base et les principales mises à jour du jeu. Elle est disponible au prix public conseillé de 40€. L’Édition Deluxe, uniquement disponible en digital, inclut le jeu de base, toutes les mises à jour du jeu ainsi que trois packs cosmétiques : le Pack Zone piétonne, le Pack Attractions et le Pack Lumières de la ville. Elle est disponible au prix public conseillé de 50€.

Et comme d’habitude, si vous précommandez le jeu dès à présent ou achetez le jeu avant le 16 avril 2023, vous aurez droit à l’offre Early Adopter avec un Pack Impérail et un Pack Fondateur Console avec divers bonus cosmétiques ainsi qu’un artbook digital et la bande sonore au format numérique.

Anno 1800 sera disponible sur PS5 et XSX/S le 16 mars 2023. Il est déjà disponible sur PC.