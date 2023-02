La démo de Theatrhythm Final Bar Line est disponible sur PS4 et Switch

Si vous êtes fans de musiques, surtout de jeux, et en plus fans de la saga Final Fantasy, voici un jeu musical qui devrait titiller votre intérêt.

Square Enix permet aux possesseurs de PS4 (et donc de PS4 Pro et PS5 également) et de Switch de tester un peu leur futur Theatrhythm Final Bar Line grâce à la démo disponible sur leurs stores respectifs dès à présent.

La démo permet de jouer en solo sur 30 morceaux différents. Le jeu final en comprendra tout de même quelques 385 morceaux pour ce remake d’un jeu sorti sur 3DS et iOS. Si cela ne suffit pas, trois seasons pass en ajouteront 90 et l’édition DX en proposera 27 de plus.

Theatrhythem Final Bar Line sera disponible sur PS4 et Switch le 16 février 2023.