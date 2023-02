Bandai Namco prépare le retour d’une franchise RPG avec Baten Kaitos I & II HD Remaster

Le dernier Nintendo Direct était truffé de remasters en tous genres. Bandai Namco en avait avec le retour de Katamari et cette compilation des deux volets de la saga RPG Baten Kaitos.

Les anciens ont peut-être connu cette saga RPG sortie à l’époque sur la Nintendo GameCube et ont peut-être gardé un bon souvenir. Bandai Namco va sans doute les ravir puisque l’éditeur nippon prépare une compilation pour la Nintendo Switch. Celle-ci regroupe Baten Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean ainsi que Baten Kaitos Origins.

Une fois encore, vous allez incarner l’Esprit Gardien et aurez pour tâche de guider le héros et ses compères dans leur aventure. Dans Baten Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean, le héros nommé Kalas cherche à venger la mort de son frère et son grand-père et se retrouve embarqué dans une aventure pour faire tomber l’empire d’Alfard. Dans Baten Kaitos Origins, l’intrigue se déroule 20 ans avant et raconte l’histoire de Sagi tentant de rétablir sa réputation.

Baten Kaitos I & II HD Remaster sortira à l’été 2023 sur Switch.