Sortez la boule à facettes ! Square Enix invite à suivre le rythme sur les « bangers » les plus mythiques de la franchise Final Fantasy ! Test express (cette fois c’est vrai, promis).

Il y a plus de deux ans, je faisais passer sur le grill un volet de Theatrhythm consacré à la saga Kingdom Hearts. On prend les mêmes et on recommence ? Pas vraiment. Square Enix n’a pas fait l’affront de reprendre la formule à l’identique mais l’a adapté à sa saga chérie qui souffle ses trente-cinq années d’existence. Un bon point. Après Sora, Donald et Mickey, place à Cloud, Noctis, Squall et les autres héros charismatiques de toute la franchise Final Fantasy. Oui toute, spin off compris !

Inutile d’investir des sommes folles dans un périphérique de jeu dédié qui restera rapidement à l’abandon et prendra la poussière. Ce jeu de rythme se satisfait des touches de contrôle de la manette. À l’instar d’un bon vieux Guitar Hero, les touches ou séries de touches sur lesquelles on doit appuyer défilent ici de la gauche vers la droite plus ou moins rapidement en fonction du tempo de la musique. Il va s’agir de presser une touche en rythme, d’en appuyer sur deux simultanément, de maintenir la pression sur une touche et de finir par l’appui d’une touche directionnelle ou de suivre une lente mélodie en suivant un tracé sinusoïdal à l’aide du stick analogique. Pas de panique avant de catapulter le joueur dans l’imposant mode « quête » le titre offre de se frotter à quelques tutos. Afin d’être accessible au plus grand nombre ce Theatrhythm Final Bar Line propose différents modes de difficultés. Destiné avant tout aux fans de la franchise dont les mélodies mythiques leurs ont trotté de nombreuses heures dans la tête, ce titre propose aussi quelques bonus sympathiques. En finissant un chapitre ils peuvent débloquer des vidéoclips basés sur les cinématiques et moments clés des différents jeux, écouter les musiques via un lecteur dédié et admirer les illustrations de cartes à collectionner/boosters. Accrochez-vous ! Progresser à travers le mode carrière confère une montée en niveau d’expérience accompagnée de nouvelles compétences et toujours plus de contenu à débloquer.

Afin de faire coexister tous ces protagonistes issues de différentes époques, Square Enix a fait le choix de redesigner les personnages dans un style graphique cartoonesque situé à mi-chemin des figurines « Pop » et d’un Rayman Origins. Ces personnages plats comme des limandes soles rejouent les batailles les plus épiques des différents volets de Final Fantasy dans la partie basse de l’écran tandis que l’on garde les yeux rivés sur les touches à appuyer. L’action se déroule dans des arrière-plans en 3D génériques (plaines) ou issus des différents jeux, qui défilent en cadence avec la mélodie. C’est mignon, coloré et certaines invocations en mettent parfois plein les yeux… si d’aventure le regard se hasarde hors de la zone de défilement des touches à presser. On regrette en revanche de ne pas pouvoir configurer les touches de direction à sa guise, en optant pour la croix directionnelle plutôt que le stick ou de s’y adonner en versus en écran splitté. Intégralement en français pour ses textes et menus, Theatrhythm Final Bar Line tire son épingle du jeu par sa splendide bande-son constituée de mélodies originales et de reprises.