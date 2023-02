Découvrez la première heure de Wild Hearts jusqu’en 4K HDR

Le succès de la saga Monster Hunter a donné des idées à Koei Tecmo et son équipe d’Omega Force semble-t-il. Toujours est-il que l’équipe propose un Wild Hearts au concept similaire mais avec un nouvel ingrédient.

Si vous aimez Monster Hunter, vous pourriez aimer Wild Hearts. Un peu sorti de nulle part lorsqu’il a été annoncé en septembre dernier par EA et Koei Tecmo pour être édité sous le label EA Originals, Wild Hearts ressemble sur bien des points à la célèbre saga de Capcom puisque vous aurez à créer un personnage chasseur et d’évoluer dans une contrée imaginaire à la recherche de bestioles à éliminer et de ressources à glaner pour augmenter vos capacités. L’originalité de Wild Hearts réside dans l’utilisation d’appareillages qu’on peut fabriquer à la volée un peu comme dans un Fortnite.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version XSX en 4K HDR à 60 images/seconde. Cela permet de se faire une bonne idée de ce qui attend les chasseurs. Puisque créatrice de la saga Warriors (Dynasty ou Samurai Warriors par exemple), Omega Force y a mis son savoir-faire en matière de combat. On sent ainsi des combats plus vifs et plus rapides que dans un Monster Hunter.

Wild Hearts est disponible sur PS5, XSX/S et PC.