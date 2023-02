Test – Rez Infinite – L’expérience Rez ultime sur PS VR2

BLOC INFO Date de sortie 22 février 2023 Editeur Enhance Games Développeur Monstars, Resonair Genre Action, Shooter, Musique Machines PS VR2, PS5

Tetsuya Mizuguchi à qui on doit notamment Sega Rally avait surpris son monde en sortant Rez au début du siècle. Véritable titre expérimental faisant suite à un autre titre musical, Space Channel 5, Rez avait fait tripper pas mal de joueurs. Rez Infinite en est une évolution sorti sur différentes plateformes dans la dernière en date est le PS VR2.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Rez, je vais prendre quelques lignes pour rappeler le concept. Le principe est assez simple. Dans un univers psychédélique, vous allez devoir détruire bien des ennemis dans un rail shooter dont le gameplay peut faire penser à Panzer Dragoon. Dirigez la cible sur les ennemis, verrouillez-les et lâchez vos tirs. En soi, c’est assez classique. La nouveauté de l’époque est son intégration avec la musique. En effet, à chaque fois que vous verrouillez un ennemi ou que vous l’éliminez, des sons sont émis venant enrichir la musique de fond. Simple n’est-ce pas.

Rez Infinite n’est qu’une version modernisée du Rez originel à savoir une réalisation en haute définition et l’ajout d’une Zone X en plus des 5 autres zones disponibles à l’origine. Le jeu avait été lancé sur PC ainsi que sur PS4 avec une compatibilité PlayStation VR premier du nom. A l’époque, le mode VR permettait une immersion assez impressionnante dans l’univers de Rez. Avec cette version PS VR2, l’immersion est encore plus bluffante.

Soyons clairs, ce Rez Infinite PS VR2 est une mise à jour de la précédente version. Les ingrédients y sont identiques. Si vous possédez déjà la version PS4/PSVR, vous pourrez obtenir cette version PS5/PSVR2 moyennant un petit supplément. Il est parfaitement jouable sans PS VR2 sur la PS5. La version PS5 permet ainsi de jouer en 4K à 60 images/second avec un son 5.1 ou 7.1. Evidemment il est fortement conseillé d’utiliser un bon casque audio pour profiter pleinement de la bande son.

Sur PS VR2, les développeurs profitent de certaines des capacités du casque et de ses contrôleurs de Sony. Ainsi, le jeu profite de la résolution maximale des deux écrans de 2000 x 2040 pixels à 120 images/seconde et avec l’audio 3D pour une immersion totale. Autant dire que la qualité de l’expérience monte d’un sacré cran. Le jeu bénéficie également d’un nouveau système de visée qui utilise la technologie de suivi des yeux – eye tracking in english. L’efficacité, la précision et la réactivité de cette visée est bluffante. On peut imaginer bien des usages dans d’autres types de jeux.

Moi qui ait tendance à me sentir pas très bien après un moment dans beaucoup de jeux VR, je n’ai rien ressenti de tel avec ce Rez Infinite. Il est vrai qu’avec sa vision à la troisième personne et son environnement psychédélique, cela semble poser moins de problème pour moi. J’ai pu ainsi faire l’intégralité des 5 zones plus la zone bonus sans avoir de nausées ou de vertiges. Tout juste, ai-je dû desserrer le casque que j’avais trop serré sur mon crâne.

Rez Infinite sur PS VR2/PS5 se distingue donc principalement sur une réalisation encore améliorée par rapport à la version PS4/PS VR. Sinon, pour le contenu, rien de nouveau. Un titre toujours aussi fun à conseiller aux curieux ou à ceux qui veulent y retourner pour profiter d’une réalisation supérieure.