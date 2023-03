Les constructeurs de mégapole vont adorer l’annonce du jour avec Cities Skylines II

Les fanatiques de la construction de mégapoles peuvent d’ores et déjà surveiller le lancement courant 2023 du second opus de Cities Skylines.

Paradox Interactive et Colossal Order annoncent le lancement plus tard cette année de Cities Skylines II, la suite de leur excellent city builder. Huit années après la sortie du premier opus sur PC et après une douzaine de DLC et plus de 12 millions d’exemplaires vendus, Cities Skylines II va donc prendre la relève.

L’équipe de Colossal Order a décidé d’aller encore plus loin en se donnant pour défi de proposer la simulation de ville la plus réaliste. A vous de développer tous types de villes et suivre leur croissance. Il faudra ainsi gérer du simple foyer au système de transport en passant par l’aspect économique.

Vous aurez évidemment à votre disposition une foultitude d’options de construction et de personnalisation pour construire la ville de vos rêves. Il va falloir patienter encore un peu pour avoir plus de détail sur les possibilités que va offrir cette suite. En attendant voici déjà le teaser vidéo ci-dessous.

Cities Skylines II sortira sur PS5, XSX/S et PC courant 2023.