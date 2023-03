Burning Shores, l’extension d’Horizon Forbidden West, disponible à la précommande

Comme pour le premier Horizon Zero Dawn, Guerrilla Games va proposer une extension au second opus Horizon Forbidden West. Si celle-ci vous intéresse, les précommandes sont ouvertes.

Sony annonce l’ouverture des précommandes sur le PlayStation Store pour Burning Shores, l’extension pour Horizon Forbidden West. Si vous précommandez vous aurez droit à des bonus de précommande :

Tenue Marée noire (disponible chez le premier teinturier)

Arc de précision Marée noire (disponible chez le premier marchand sur la Côte embrassée)

Développé uniquement pour la version PS5 – dommage pour celles et ceux qui jouaient sur PS4/Pro – Burning Shores va emmener Aloy dans de nouvelles contrées au sud des terres des clan Tenakths. Evidemment, on aura droit à une nouvelle campagne, de nouveaux ennemis et on fera de nouvelles rencontres.

L’action va se dérouler à la Côte embrasée. Avec une intrigue qui suit les évènements de la campagne principale, il faudra l’avoir terminé – y compris la dernière quête nommée Singularité – vous pourrez découvrir la région de Los Angeles avec des volcans.

L’équipe de développement a donc pu focaliser son effort pour profiter pleinement de la puissance de la PS5 afin de proposer un graphisme encore amélioré, encore plus de fluidité pour une aventure encore plus impressionnante – enfin espérons-le.

Horizon Forbidden West Burning Shores sortira le 19 avril 2023 uniquement sur PS5.