Découvrez le prologue de Diablo IV sur PS5 et XSX jusqu’en 4K

Blizzard prépare son gros lancement de l’année avec Diablo IV. Si vous n’avez pas eu l’occasion d’y goûter, voici donc des vidéos montrant grosso modo la première heure de jeu.

La communauté Diablo est en effervescence avec la disponibilité en bêta ouverte de Diablo IV le tant attendu nouvel opus de la saga. J’ai profité de cette open beta pour capturer sur PS5 et XSX le prologue du jeu qui dure environ une petite heure. Ces vidéos ont été capturé en 4K HDR à 60 FPS. Si les versions HDR mettent plus de temps à apparaître sur Youtube, les versions jusqu’en 4K SDR sont déjà disponibles et vous pouvez les regarder ci-dessous.

Après avoir pratiqué un peu ce Diablo IV, je peux déjà affirmer que les fans ne vont pas être vraiment dépaysés. Le gameplay est similaire au précédent opus avec une réalisation qui monte d’un cran même si, sur PS5 et XSX, cela reste un petit cran en dessous de ce qu’une bonne configuration PC peut proposer. J’ai remarqué quelques ralentissements et quelques bugs sur cette beta. Espérons que Blizzard prendra le temps de bien fignoler les derniers détails avant de sortir ce Diablo IV attendu depuis des années.

Diablo IV est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 6 juin 2023.