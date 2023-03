Forspoken aura un DLC à la fin mai

Alors qu’on pensait que Square Enix avait définitivement délaissé Forspoken, son action/RPG monde ouvert, qui n’a pas eu le succès escompté, on apprend que l’éditeur prépare bel et bien une extension.

Prévue pour le 26 mai 2023 sur PS5 et PC, l’extension de Forspoken se nommera In Tanta We Trust. Cette extension va ajouter une nouvelle intrigue puisque l’héroïne Frey va se retrouver dans une autre époque. En effet, suite au suivi d’une voix inconnue, Frey va se rendre dans un lieu qui va la transporter 25 années en arrière lors de la défaite des Rheddig dans la bataille qui a dévasté Athia et conduit les Tantas à la folie.

Servant donc de préquelle, cette extension va donc permettre de découvrir un peu plus les tantas dans un Athia différent. Frey sera accompagnée par Tanta Cinta dans ce périple. A elles deux, elles devront faire faces aux forces Rheddig.

L’extension In Tanta We Trust de Forspoken sera disponible à l’achat sur PS5 et PC dès le 26 mais 2023. Les possesseurs de l’édition Digital Deluxe bénéficieront d’un accès anticipé le 23 mai.