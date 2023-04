Un faux poisson d’avril bien séduisant chez ASUS ROG

Il y a quelques jours, lors du poisson d’avril, la branche gaming d’ASUS, ROG, dévoilait une console portable au design et aux capacités alléchantes. Evidemment, même si beaucoup en rêvaient tout le monde pensait que c’était un fake. Hé ben non ! 😉

J’avais vu la vidéo le 1er avril dernier (cf. ci-dessous) et l’avait trouvé bien trop élaborée pour être un pur poisson d’avril. Si je ne pensais pas que le produit final pourrait ressembler à cela, il me semblait que c’était de l’ordre du possible.

ASUS ROG confirme donc via un tweet qu’il s’agissait d’une annonce de produit déguisé dans une vidéo de poisson d’avril. Original n’est-ce pas comme type de communication? Il suffit de lire les commentaires sous la vidéo pour voir que beaucoup espéraient vraiment que ce ne soit pas un poisson d’avril.

Comme pour confirmer que le ROG Ally, nom donc de la console PC gaming d’ASUS ROG, le constructeur a confié à deux des plus gros youtubers anglophones malheureusement le soin d’évoquer de manière limitée – et contrôlée il faut bien l’avouer – leur ressenti à l’usage d’un prototype de la console. Je vous laisse le soin de découvrir leurs vidéos ci-dessous – anglophobes s’abstenir puisque ce sont des vidéos en anglais malheureusement.

Pour résumer, la ASUS ROG Ally est donc une console portable PC dédiée au jeu comme l’est le Steam Deck, son concurrent direct. ASUS a toutefois poussé le bouchon un peu plus loin avec des caractéristiques annoncées assez alléchantes. Ainsi, l’APU intégré développé avec AMD serait capable d’offrir jusqu’à 2x plus de performance que le Steam Deck. L’écran de 7 pouces offrirait une résolution de 1080p – écran 16/9ème donc et non 16/10ème comme sur le Steam Deck – avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 500 nits. Le tout fonctionnera tout simplement sous Windows 11 avec une interface maison qu’on peut éviter. On pourrait ainsi accéder à nos stores habituels PC que ce soit Steam, Epic Games Store ou encore le Xbox Game Pass.

Le design est franchement à mon goût avec une disposition des contrôles assez classique pour tout fan de manette Xbox. On a droit à deux sticks analogiques avec éclairage RGB, une croix directionnelle, les 4 boutons habituels ABXY ainsi qu’aux quatre gâchettes. ASUS a également ajouté deux boutons sous la console – super pour les FPS ;). Le design est plus compact que le Steam Deck ce qui n’est pas pour me déplaire. La console pèse 608 grammes ce qui est acceptable.

La console comprend un port USB qui sert aussi bien pour la charge que comme sortie vidéo – et espérons-le aussi pour du stockage externe. Elle est comprise dans un port plus gros qui permet de connecter l’ASUS ROG Ally à un GPU externe ROG XG Mobile qui peut avoir jusqu’à un RTX 4090 mobile – avec un prix qui va vous arracher vos deux bras par contre – pour qui veut jouer avec des graphismes encore meilleurs sur un grand écran. On retrouve évidemment un port casque et on suppose une connexion sans fil Wi-Fi et Bluetooth. Pour le stockage, on a droit aussi à un emplacement pour carte SD.

Pour le moment ASUS ROG reste évasif. Le constructeur a indiqué prévoir plus de communication prochainement. A en juger par les jeux « pratiqués » par les youtubers, l’ASUS ROG Ally semble particulièrement performante. A voir maintenant à quel point et surtout à quel prix.

Réponse dans les prochaines semaines.