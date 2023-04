Sony prépare un nouveau State of Play pour ce jeudi

A travers leurs streams, Sony dévoile divers titres en mettent en avant des projets à venir. Ce sera encore le cas ce jeudi 13 avril tard dans la soirée.

Sony a confirmé la diffusion d’un nouveau State of Play ce jeudi 13 avril à 23h heure française. Il faudra pas s’attendre toutefois à quelques annonces tonitruantes puisque ce stream sera focalisé sur un des titres les plus attendus par les fans à savoir Final Fantasy XVI de Square Enix.

Ce sera l’occasion pour Sony et Square Enix d’en montrer un peu plus sur ce titre qui sera exclusif à la PS5 et qui est prévu pour le 22 juin prochain.

Vous pourrez suivre le stream sur les chaînes Youtube et Twitch de PlayStation où tout simplement ci-dessous via le player Youtube qu’on vous a intégré.