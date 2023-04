Test – Horizon Forbidden West Burning Shores DLC – Aloy part à Hollywood

BLOC INFO Date de sortie 19 avril 2023 Editeur Sony Interactive Entertainment Développeur Guerrilla Games Genre Action, RPG, Extension Machines PS5 PEGI 16

Plus d’un an après la sortie de Horizon Forbidden West, Aloy reprend du service et part plus au sud pour de nouvelles aventures découvrant une région de Los Angeles méconnaissable après des millénaires d’activités sismiques et volcaniques. Et une fois encore, il va falloir combattre un danger qui menace la Terre et ses habitants.

Aloy n’a pas droit à des vacances. Après les évènements de Forbidden West, on sait déjà que la Terre est vraiment en danger avec une menace annoncée. Mais, l’extension Burning Shores dévoile qu’un problème plus pressant et plus proche est à régler. Après avoir téléchargé cette extension et relancé le jeu principal, Sylens prendra contact avec vous pour vous briefer et vous faire partir dans la région de Los Angeles. Evidemment, l’aspect strass et paillettes est à oublier puisque la zone a été décimé par des activités sismiques et volcaniques depuis des siècles. On va retrouver toutefois quelques repères touristiques.

Ainsi, à son arrivée un brin périlleuse tombant littéralement du ciel, Aloy se retrouve devant ce qui était le Grauman’s Chinese Theater sur Hollywood Boulevard. Pendant le périple, on pourra aussi discerner le building de Capitol Records et évidemment le fameux panneau Hollywood sur le mont Lee surplombant le quartier du même nom. Mais le périple d’Aloy sera loin d’être une promenade de santé touristique. Après avoir rencontré une guerrière Quen nommée Seyka, toutes deux vont partir combattre un certain Walter Londra, un des ancêtres caricature d’un magnat de la finance et de la tech à l’instar d’un Elon Musk ou d’un Jeff Bezos.

Burning Shores propose donc une nouvelle petite campagne avec une narration axée sur la relation entre nos deux guerrières du jour. Dans la majeure partie des étapes, Seyka accompagnera Aloy et aidera à combattre les machines et les ennemis. Elle aidera parfois aussi sur certaines petites énigmes. L’histoire permet surtout une facette plus personnelle d’Aloy avec les différentes qu’elle a comparée à Seyka.

Le gameplay général ne change pas foncièrement par rapport à ce que les fans ont déjà pu découvrir sur le jeu principal. Evidemment, puisqu’il faut absolument avoir terminé la campagne principale de Horizon Forbidden West, vous partirez forcément avec une Aloy déjà armée jusqu’aux dents et avec un niveau général déjà élevé. Dans ce nouveau contexte, les développeurs ont tout de même pensé à quelques nouveautés comme de nouveaux ennemis sous la forme d’oeufs/drones qu’il vaut mieux détruire avec de se retrouver submergés par leur nombre ou encore des machines ressemblant à des grenouilles ou même une machine pélican capable de voler et de plonger dans l’eau. Il va toujours falloir gérer son arsenal, ses équipements au mieux si vous voulez être efficace face à toutes les créatures mécaniques. De même, il y aura à affronter quelques ennemis humains. Dans pas mal de cas, l’approche furtive reste la plus efficace quand c’est possible.

Techniquement, Burning Shores est juste spectaculaire. Comme souvent répété par Guerrilla Games, l’équipe a pu se défaire de la problématique d’un titre cross-gen pour se focaliser sur une réalisation dédiée à la PS5. On sent dès lors que les graphistes ont pu s’en donner à coeur joie pour créer un région de Los Angeles dévastée ressemblant désormais plus à un archipel d’îles plus ou moins paradisiaques qu’à la mégapole qu’on connaît actuellement. Même si j’ai pu déceler ça et là quelques bugs et un peu de clipping surtout dans les séquences en vol où on peut admirer l’immensité du décor, dans l’ensemble c’est du très haut niveau. Le grand final du jeu laisse à penser qu’un PS4 aurait eu du mal à gérer. Comme pour la campagne principale, le doublage VF est d’un très bon niveau ce qui permet de bien cerner la personnalité des protagonistes. Le mode performance maintient un 60 images/seconde avec une finesse visuelle étonnante. Il m’a semblé proposer une qualité visuelle supérieure à ce que Horizon Forbidden West offrait sur PS5 au lancement. Sans doute que l’équipe a amélioré divers aspects graphiques du jeu avec cette extension. Cela va peut-être m’inciter à cleaner les cartes du jeu originel et de l’extension qui restent encore truffées d’activités à terminer.

L’extension Burning Shores d’Horizon Forbidden West ne réinvente pas la roue. C’est une belle continuité avec du nouveau à moudre pour les fans d’Aloy et sert véritablement d’épilogue à la campagne principale ou de prologue à un Horizon 3 quasi-certain compte tenu de l’intrigue dévoilée. Et compte tenu de la qualité technique de cette extension, de la narration et des personnages mieux écrits, il me tarde de voir ce qu’un troisième volet va donner vu qu’il sera certainement développé uniquement pour la PS5.