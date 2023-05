Super Mega Baseball 4 sortira le mois prochain sur toutes les plateformes actuelles

Même si le baseball reste un sport plutôt confidentiel dans nos contrées, il passionne des millions de fans à travers le monde notamment en Amérique du Nord et en Asie. Alors une simulation de plus n’est jamais de trop.

Alors que dans le genre, la série des MLB de Sony domine, Electronic Arts a décidé de reprendre une série développée par Metalhead Software pour ajouter le baseball dans son escarcelle de titres de sports. Après Tap Sports Baseball 23 sorti sur les mobiles, EA Sports prépare donc le lancement d’un autre jeu de baseball avec le quatrième volet de la série de jeux de baseball qui se prend moins au sérieux que les MLB de Sony axés sur la pure simulation et le réalisme.

Super Mega Baseball 4 repart des bases lancées par ses prédécesseurs mais ajoutera son lot de nouveautés et d’améliorations. Ainsi ce quatrième opus aura droit à plus de 200 légendes du baseball jouables dans divers modes. Il sera possible de jouer avec des équipes organisées par époque par exemple ou les mélanger.

Ce nouvel opus va étendre le cross-play aux joueurs sur PS5 et XSX/S. Il sera donc plus facile de trouver des adversaires quelle que soit la plateforme sur laquelle ils jouent.

Evidemment, la réalisation est également mise à jour avec de nouvelles caméras, de nouveaux effet de lumière et diverses cinématiques. De même l’aspect audio a été boosté avec de nouveaux bruitages de foule, des voix off et divers bruitages d’ambiance.

Super Mega Baseball 4 sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC à partir du 2 juin 2023.