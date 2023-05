EA et Codemasters détaillent le futur F1 23

Nouvelle année et donc nouvelle édition pour la simulation de F1 de Codemasters édité par EA. L’équipe dévoile une vidéo et lâche les informations concernant le futur F1 23.

Comme vous pouvez déjà vous en douter, EA et Codemasters ont prévu diverses améliorations, mises à jour et nouveautés pour attirer tous les fans de pilotage vers cette édition 2023.

Codemasters confirme donc que la maniabilité et la physique ont été améliorées pour F1 23. On devrait avoir des voitures avec une meilleure tenue de route, une meilleure traction à basse vitesse et une meilleure maniabilité générale. Si vous avez passé beaucoup de temps sur les précédentes éditions, vous devriez selon l’équipe remarquer la différence rapidement. Cela affectera trois domaines que sont l’accélération, le freinage et les virages.

La technologie Precision Drive mise en place devrait largement améliorer les sensations de pilotage des joueurs au pad. Cette technologie est annoncée comme permettant une plus grande précision sur la direction de votre bolide quelle que soit votre style de pilotage. Il faudra voir sur le jeu final si cette technologie améliore vraiment le contrôle. Evidemment, cela ne remplacera toujours pas un bon volant couplé à un bon pédalier pour une meilleure immersion et un pilotage plus précis.

Pour celles et ceux qui aiment les courses longues mais ne veulent pas passer plus d’une heure à concourir, Codemasters va ajouter une nouvelle distance à savoir le 35%. Ce sera un bon compromis pour tester votre capacité à rester concentré sur une plus longue durée.

Concernant le respect des régulations, l’équipe réintègre le concept des drapeaux rouges. Cela impactera évidemment les stratégies de course en cas d’incidents de course.

Comme précédemment indiqué on aura droit aux nouveaux tracés que sont le Las Vegas Street Circuit et le Lusail International Circuit à Doha au Qatar. De même, Codemasters confirme le retour du monde histoire répondant au doux nom de Point de Rupture 2.

Si vous précommandez le jeu dès à présent, vous aurez droit à divers bonus in-game. L’édition F1 23 Champions donnera droit à :

Pack de contenu Grand Prix de Las Vegas pour une durée limitée**.

Le pack Race Wear de Max Verstappen (vêtements de course)

Le pack Point de rupture avec 2 icônes et un objet cosmétique

La possibilité d’améliorer votre version console vers la génération suivante***

Quatre nouvelles icônes Mon Écurie

un boost d’XP,

Le pack F1® World Bumper

18 000 PitCoin

Accès anticipé de 3 jours à partir du 13 juin 2023.

Pour ceux qui opteront pour l’édition standard, ils auront droit également à quelques bonus :

F1® World Starter Pack

5 000 PitCoin

Je vous laisse le soin de découvrir divers éléments avec la vidéo ci-dessous. Je vous propose également quelques images.

F1 23 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 16 juin 2023.