Very Little Nightmares+ débarque sur Apple Arcade

Les fans de l’univers de Little Nightmares peuvent découvrir une aventure mobile avec ce Very Little Nightmares+ reprenant pour héroïne la petite fille à l’imper jaune.

Si les joueurs sur consoles et PC ont connu deux épisodes de Little Nightmares, les joueurs sur iOS ont pu connaître un spin-off mettant toujours en scène Six, l’héroïne à l’imper jaune, nommé Very Little Nightmares.

Pour qui n’a jamais découvert ce jeu, son arrivée sur le service par abonnement Apple Arcade sera l’occasion. Si vous êtes abonnés et avez un iPhone et/ou un iPad, vous pourrez aider la fillette à s’échapper d’un manoir mystérieux dans un gameplay différent avec une vue isométrique qui n’est pas sans rappeler de bons vieux titres sur les ordinateurs 16/32 bits comme l’Amiga et l’Atari ST.

Very Little Nightmares+ est disponible dès à présent sur Apple Arcade pour les joueurs sur iOS et iPadOS.