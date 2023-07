Sony et Insomniac Games dévoilent une nouvelle bande-annonce de Marvel’s Spider-Man 2

La nouvelle aventure des hommes-araignées est sans conteste l’une des superproductions les plus attendus à l’automne. Sony et Insomniac Games se rappellent à votre bon souvenir avec une nouvelle vidéo.

Dévoilé pendant le Comic-Con de San Diego, cette nouvelle vidéo que vous pouvez voir ci-dessous permet de découvrir les deux Spider-Man, Peter Parker et Miles Morales, dans une nouvelle intrigue qui va faire débarquer de nouveaux adversaires. On savait déjà de l’arrivée des chasseurs de Kraven à New York. Dans ce contexte, nos deux héros peinent à gérer leur double vie de simple citoyen et de super-héros. La vidéo ci-dessous permet ainsi d’avoir une petite idée des interactions que l’histoire devrait dévoiler avec d’autres personnages tels que MJ ou Harry. Et il ne faut pas oublier Venom personnage qui semble incontournable dans ce troisième opus.

Il reste encore de longs mois avant de pouvoir se lancer dans ce périple. Cela vous laisse le temps de terminer les deux précédents volets si vous ne l’avez pas encore fait.

Marvel’s Spider-Man 2 est prévu sur PS5 pour le 20 octobre 2023.