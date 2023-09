Capcom annonce un nouveau personnage pour Street Fighter 6

Comme prévu, Capcom va continuer à ajouter des personnages à son Street Fighter 6 et le prochain qui va débarquer se prénomme A.K.I.

A partir du 27 septembre prochain, les joueurs de Street Fighter 6 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC vont pouvoir découvrir un personnage aux capacités étranges nommé A.K.I. Avec son look improbable, son poison et ses ongles, elle peut faire des ravages.

Comme pour le précédent arrivant, Rashid, A.K.I sera jouable dans les trois modes de Street Fighter 6 :

World Tour : Les joueurs pourront rencontrer A.K.I. dans le tout nouveau mode histoire pour pouvoir récupérer son style de combat et ses attaques spéciales afin de continuer de personnaliser leur avatar. Pour cela, ils devront en apprendre plus sur background et renforcer leurs liens avec cette toute nouvelle Maîtresse de combat.

: Les joueurs pourront rencontrer A.K.I. dans le tout nouveau mode histoire pour pouvoir récupérer son style de combat et ses attaques spéciales afin de continuer de personnaliser leur avatar. Pour cela, ils devront en apprendre plus sur background et renforcer leurs liens avec cette toute nouvelle Maîtresse de combat. Fighting Ground : A.K.I. sera le vingtième personnage jouable, apportant son lot de nouveaux mouvements uniques que les joueurs devront apprendre à maîtriser.

: A.K.I. sera le vingtième personnage jouable, apportant son lot de nouveaux mouvements uniques que les joueurs devront apprendre à maîtriser. Battle Hub : Les joueurs peuvent se procurer de l’équipement, des emotes et bien plus encore grâce au Fighting Pass « A.K.I. Arrive ! »

Capcom détaille certaines attaques d’A.K.I :

Serpent Lash : À distance, A.K.I. envoie ses ongles en avant comme une chaîne, empoisonnant les ennemis qu’elle touche. Lorsqu’elle frappe un adversaire déjà empoisonné, une fleur toxique déclenche une explosion et ouvre la voie aux attaques suivantes.

: À distance, A.K.I. envoie ses ongles en avant comme une chaîne, empoisonnant les ennemis qu’elle touche. Lorsqu’elle frappe un adversaire déjà empoisonné, une fleur toxique déclenche une explosion et ouvre la voie aux attaques suivantes. Nightshade Pulse : A.K.I. envoie une bulle qui empoisonne les ennemis qu’elle touche. Elle peut frapper la bulle avec Nightshade Chaser pour la faire éclater à l’avance, ce qui augmente sa zone d’effet.

A.K.I. envoie une bulle qui empoisonne les ennemis qu’elle touche. Elle peut frapper la bulle avec pour la faire éclater à l’avance, ce qui augmente sa zone d’effet. Orchid Spring : A.K.I. place devant elle une flaque de poison qui affecte les adversaires qui s’y aventurent.

: A.K.I. place devant elle une flaque de poison qui affecte les adversaires qui s’y aventurent. Sinister Slide : A.K.I. Glisse à travers l’écran pour éviter les menaces tout en avançant et en exécutant des mouvements de suivi tels que Venomous Fang, Heel Strike, or Entrapment.

Glisse à travers l’écran pour éviter les menaces tout en avançant et en exécutant des mouvements de suivi tels que Venomous Fang, Heel Strike, or Entrapment. Claws of Ya Zi : Le Super Art de niveau 3 d’A.K.I. perce divers points de pression sur le corps de l’adversaire et injecte un poison qui explose dangereusement à l’intérieur de sa victime.

A.K.I sera disponible à partir du 27 septembre 2023 pour les possesseurs de Street Fighter 6 Deluxe Edition, Ultimate Edition ou encore le Year 1 Character Pass.

Street Fighter 6 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC.