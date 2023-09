Nexon montre une longue vidéo de gameplay de son shooter The First Descendant

A quelques jours de la bêta ouverte qui va permettre à tout le monde d’avoir un premier aperçu de ce looter/shooter coréen fort séduisant, Nexon dévoile diverses vidéos.

L’éditeur lâche ainsi non seulement une cinématique et une vidéo présentant l’un des personnages qui seront à découvrir dans le jeu final nommée Sharen mais aussi une longue vidéo de gameplay permettant d’avoir déjà une petite idée de ce qui attend les futurs shooters. La vidéo de gameplay a été capturée sur la version PC. A voir comment ce titre utilisant l’Unreal Engine 5 tournera sur les consoles.

Pour rappel, la bêta ouverte sera accessible à tous les joueurs sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC entre le 19 et le 25 septembre prochain avec en plus la possibilité de cross-play.

The First Descendant est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC à une date non encore communiquée