Le seconde DLC d’Atomic Heart sortira en février prochain

Focus Entertainment et Mundfish préparent un nouveau DLC pour leur action/RPG/FPS Atomic Heart pour que les fans puissent continuer à explorer son univers unique.

Les aventuriers qui veulent continuer à profiter de ce titre dans un URSS alternatif vont pouvoir le faire avec le prochain DLC nommé Trapped in Limbo. Toutefois, cette fois-ci, l’aventure va se dérouler dans un lieu particulièrement étrange : les méandres de l’esprit de P-3, le héros du jeu. Ce DLC se déroule juste après la fin de la campagne et explore une autre fin que celle du premier DLC. Vous allez pouvoir découvrir de nouvelles sections inédites du monde Limbo et aider P-3 à s’échapper à travers divers parcours d’obstacles et combats.

Au fur et à mesure que vous progresserez, vous pourrez débloquer de nouvelles armes et de nouvelles compétences ainsi que des pièces d’or qui serviront à débloquer jusqu’à 7 skins.

Il faudra toutefois patienter jusqu’au 6 février prochain pour tester ce DLC.

Atomic Heart est disponible sur PS5, XSX/S et PC.