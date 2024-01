Quelle configuration PC pour jouer au futur Helldivers 2 ?

Qui se souvient de Helldivers premier du nom ? Le shooter coopératif en vue aérienne était sympathique et avait trouvé sa communauté. Depuis l’équipe de développement a passé la démultipliée pour cette suite.

Prévu sur PS5 mais aussi sur PC avec crossplay, Helldivers 2 conserve le concept de shooter coopératif en ligne. La réalisation et le gameplay sont passés au cran supérieur avec une vue à la troisième personne et des graphismes nettement améliorés. Si la version PS5 ne devrait pas être d’une grande surprise techniquement – on s’attend à du 4K dynamique en 60FPS en mode performance et 30FPS en mode graphique probablement – la version PC dépend évidemment de votre configuration.

Les développeurs d’Arrowhead Game Studios dévoile donc les différentes configurations en fonction de la performance et des modes graphiques que vous pouvez voir sur le tableau ci-dessous.

MINIMALE RECOMMANDÉE PERFORMANCES ULTRA PERFORMANCE MOYENNE 1080p à 30 FPS 1080p à 60 FPS 1440p à 60FPS 4K à 60 FPS PRÉRÉGLAGES GRAPHIQUES Faibles Moyens Élevés Très élevés CARTE GRAPHIQUE NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 470 NVIDIA GeForce GTX 2060 ou AMD Radeon RX 6600 XT NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ou AMD Radeon RX 7900 XTX PROCESSEUR Intel Core i7-4790K ou AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 5800X3D Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 5800X3D RAM DDR4 8 Go DDR4 16 Go DDR4 16 Go DDR4 16 Go SYSTÈME D’EXPLOITATION Windows 10 64 bits Windows 10 64 bits Windows 10 64 bits Windows 10 64 bits STOCKAGE HDD 100 Go (7200 rpm) SSD 100 Go SSD 100 Go SSD 100 Go

Helldivers 2 est prévu sur PS5 et PC pour le 8 février 2024.