Death Stranding débarque la semaine prochaine sur les machines Apple

Initialement prévu pour fin 2023, l’adaptation sur les machines Apple de la dernière production de Kojima Productions aura connu un dernier à coup. Death Stranding a enfin une date de sortie officielle.

Kojima Productions confirme ainsi que son Death Stranding Director’s Cut arrivera sur les iPhone 15 Pro à base de puce A17 Pro et sur tous les iPad et Mac à base de puce de la série M d’Apple dès le 30 janvier prochain. Si vous avez une machine compatible et que le jeu vous intéresse sachez qu’une précommande sur l’App Store permet de l’obtenir avec une promo intéressante à 23€ environ.

Pour rappel, Death Stranding nous embarque dans un monde ouvert où vous allez jouer les livreurs et devraient affronter mille dangers plus ou moins étranges. Le jeu créé par Hideo Kojima et son équipe est d’ores et déjà disponibles sur PS5, PS4/Pro et PC depuis un moment. Il arrive donc enfin sur les machines Apple et pour la première fois en mobile.

Comme il s’agit de la version Director’s Cut, Death Stranding proposera du contenu supplémentaire par rapport au titre originel avec de nouvelles zones à explorer, diverses améliorations et modifications et diverses nouvelles possibilités pour le héros incarné par l’acteur Norman Reedus.

Death Stranding Director’s Cut sera disponible le 30 janvier 2024 sur iPhone 15 Pro, iPadOS et MacOS (à base de puce Apple).