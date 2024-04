Les créateurs de Dead Cells préparent un action/roguelite inédit avec Windblown

Annoncé il y a quelques mois, le projet Windblown de l’équipe française Motion Twin se montre enfin sous la forme d’une vidéo de gameplay qui laisse augurer d’un titre tout aussi incontournable que leur précédent succès, Dead Cells.

Windblown avait été évoqué lors du dernier Game Awards en décembre dernier. Avec la vidéo d’aujourd’hui (cf. ci-dessous), on peut enfin avoir une petite idée de ce qui nous attend.

Windblown nous emmène dans un vaste monde composé d’îles célestes qui évoluent en permanence. Le personnage que vous incarnerez devra combattre les Sentinelles, des sbires qui menacent votre maison. Pour cela, vous aurez à votre disposition deux armes à choisir parmi un bel arsenal à découvrir. Chaque arme a une attaque spéciale pour un maximum de dégâts. Toutefois, il faut utiliser l’autre arme pendant les affrontements pour pouvoir la déclencher. Cela laisse augurer donc de combinaisons possibles et donc de tactiques de combat pour affronter les ennemis dont divers boss.

L’autre point intéressant est le système de dashs qui permet d’évoluer entre les différentes îles de manière simple et ultra rapide. On peut ainsi passer d’une île à une autre, d’une plateforme à une autre rapidement pour esquiver les ennemis mais aussi pour progresser plus rapidement.

Windblown repose sur divers mécaniques de jeu qui devraient varier les plaisirs et vous pousser à toujours revenir pour tenter de nouveaux runs :

Jonglez rapidement entre les deux armes disponibles, par la simple pression d’un bouton, et libérez le pouvoir secret de chacune d’entre elles : pour lancer l’Alterattaque dévastatrice d’une arme, et faire un maximum de dégâts, il vous faut en utiliser une autre pendant les affrontements. Les combinaisons et possibilités tactiques sont nombreuses. Vous êtes vivement encouragés à varier vos approches et à expérimenter au fil de vos aventures ! En cas de défaite, vous retournez dans votre demeure céleste afin de préparer votre prochaine virée.

Les attaques Cristallisées sont quant à elles de puissants finishers qui rechargent votre énergie et augmentent vos récompenses. N’hésitez pas à en abuser pour terrasser l’adversité, et ainsi améliorer grandement vos chances de survivre dans le Vortex. Ces attaques deviennent encore plus puissantes lorsqu’elles sont synchronisées avec d’autres joueurs et joueuses en coopération.

Une fois collectés, les Trinkets servent à interagir avec l’environnement avec des bombes explosives, des novas de glace ou des nuages de poison, entre autres.

Les Cadeaux offrent des bonus passifs pour améliorer votre style de jeu, comme des flèches supplémentaires qui viennent frapper l’ennemi à chaque coup porté, des doubles Alterattaques permettant d’enchaîner les exécutions ou des bonus qui vous soignent à la mort d’un ennemi.

Enfin, le Poisson est disponible pour vous apporter son soutien contre les Sentinelles. Le Poisson Gobeur peut rebondir en ligne droite et avaler un ennemi sur son passage, vous permettant d’attaquer l’impudent en toute sérénité (en plus d’offrir un butin supplémentaire). Le Poisson souffre d’un long cooldown entre chaque utilisation : concertez-vous avec vos alliés pour optimiser son utilisation dans le cadre d’une session coopérative !

Windblown sera jouable en solo comme en coopération jusqu’à 3 joueurs à priori à en juger par ce qu’on voit dans la vidéo ci-dessous. Il sera proposé en accès anticipé sur Steam courant de cette année. L’équipe de Motion Twin compte sur la communauté pour peaufiner leur bébé.