La démo de SaGa Emerald Beyond est disponible

La série des SaGa revient sur le devant de la scène après des années d’absence. Avec SaGa Emerald Beyond, Square Enix tente de relancer la franchise et vous allez pouvoir y jeter un coup d’oeil avant sa sortie.

Plus qu’une démo, il s’agit en fait de trois démos différentes en fonction de la plateforme sur laquelle vous allez jouer. En effet, les joueurs sur les consoles PlayStation, la Switch et les PC pourront découvrir le jeu en suivant un personnage différent. Cela donne donc trois démos différentes pour découvrir ce nouveau JRPG assez old school malgré une réalisation en 3D.

Comme d’habitude, si vous décidez d’acheter le jeu final, vous pourrez conserver votre progression pour continuer l’aventure sans vous retaper le début du jeu.

Si vous n’avez pas encore vu ce que va donner ce SaGa Emerald Beyond, je vous propose de découvrir la version PS5/PS4 de la démo avec notre vidéo capturée sur une PS5.

SaGa Emerald Beyond est prévu sur PS5, PS4/Pro, Switch et PC pour le 25 avril 2024.