Plaion et Warhorse Studios annoncent Kingdom Come Deliverance II

S’il avait été plutôt bien accueilli, l’action/RPG avec la thématique moyenâgeuse souffrait du manque de puissance des PS4 et Xbox One de l’époque. L’équipe tchèque de Warhose Studios vise clairement un niveau bien supérieur avec cette suite pour PS5, XSX/S et PC.

Sorti en 2018, Kingdom Come Deliverance premier du nom permettant de plonger dans un monde ouvert en plein moyen-âge en Bohème avec une vue à la première personne. On y incarnait un certain Henry, fils d’un forgeron.

Pour Kingdom Come Deliverance II, l’équipe va reprendre là où on a laissé Henry dans le premier volet. On va donc toujours incarner notre fils de forgeron dans une suite toujours dans le royaume de Bohème au 15ème siècle. L’histoire permettra toutefois à celles et ceux qui n’ont pas connu le premier volet de profiter du jeu tout de même. Elle nous fera explorer deux nouvelles cartes deux fois plus grandes que dans le premier volet. Pour le déroulé de l’intrigue, l’équipe a consenti plus de 5 heures de cinématiques. L’équipe a également revu le système de combat pour le rendre plus accessible et plus « réaliste ». A vous de maîtriser les épées, les arbalètes et autres armes à feu.

Kingdom Come Deliverance II est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour cette année 2024. Profitez des deux vidéos et des images pour vous faire une idée sur ce projet qui gagne largement au niveau visuel.